Consejo de la Judicatura resuelve procesos disciplinarios en Chimborazo, Zamora y Guayas

Judicatura sanciona a exdirector y ratifica medida contra notaria tras sesión del Pleno

El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió varios procesos disciplinarios y administrativos en su más reciente sesión difundida este martes 14 de julio del 2026.

Entre las decisiones adoptadas constan una sanción económica contra un exdirector provincial en Chimborazo, la ratificación de una medida contra una notaria de Zamora Chinchipe y el archivo de una investigación administrativa en Guayas.

Sanción a exdirector del CJ en Chimborazo

El Consejo de la Judicatura impuso una multa equivalente al 10% de la remuneración mensual al exdirector provincial de Chimborazo, identificado con las iniciales A.A.A.J.

Según el expediente, el exfuncionario declaró la prescripción de un proceso disciplinario, pero no notificó a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que iniciara las acciones correspondientes contra los responsables de esa prescripción.

En el mismo caso, una analista recibió una amonestación escrita.

Resoluciones sobre una notaria y una exdirectora provincial

En otra resolución, el Pleno negó el recurso de apelación presentado por la notaria primera del cantón Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe.

La decisión mantiene la sanción relacionada con la validación de firmas en contratos de compraventa de vehículos sin verificar la presencia de los firmantes durante la diligencia.

Además, el Consejo archivó la investigación administrativa que enfrentaba la exdirectora provincial del Guayas, identificada con las iniciales M.J.C.I.

La exservidora era investigada por la presunta firma de documentos que posteriormente fueron incorporados en procesos judiciales.

Tras el análisis del expediente, el Pleno concluyó que no existían elementos suficientes para iniciar un sumario administrativo, por lo que dispuso el archivo de la causa.