Fiscalía acusó a siete procesados como presuntos autores del asesinato de Fernando Villavicencio

Tamia y Amanda Villavicencio acuden a audiencia evaluatoria o preparatoria de juicio en el caso Magnicidio de Fernando Villavicencio, en el Complejo Judicial Norte.

Este sábado 8 de agosto de 2026, la Fiscalía acusó formalmente a siete supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 durente un evento público.

Villavicencio era un legislador reconocido por sus investigaciones anticorrupción. Fue asesinado a tiros en 2023 al salir de una mitin de campaña en Quito una semana antes de las elecciones presidenciales de ese año.

A través de X, la Fiscalía informó que: "acusa a los 7 procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato".

Además, solicitó que se declare la calidad jurídica de prófugos a Xavier Jordán, y el exministro del Interior José Serrano, quienes se encuentran en Estados Unidos; el exasambleísta Ronny Aleaga, en Venezuela; y el máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, cuya ubicación sería España.

Para estos cuatro la entidad solicitó que, a través de Interpol, se emita una difusión roja para su captura y que se inicie el proceso de extradición ante la Corte Nacional de Justicia.

Para los otros siete procesados pidió que se mantuviera la orden de prisión preventiva, así como la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional.

Y, en favor de las víctimas, la Fiscalía solicitó medidas de protección y la ratificación de las dispuestas en la audiencia de formulación de cargos.

Finalmente, la Fiscal solicitó al Juez de la causa que emita el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados.

Lo que se expuso en la audiencia

Jordán, que vive en Estados Unidos, "financió y planificó" el asesinato, según el ente acusador.

Serrano, quien fue ministro del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y actualmente está en un centro de control migratorio en Estados Unidos, presuntamente entregó información "sensible" a Los Lobos sobre los movimientos del candidato.

Aleaga, exlegislador correísta asilado en Venezuela, coordinó "acciones para concretar el asesinato", según la acusación de la fiscal Ana Hidalgo.

Alias Pipo, que enfrenta en España un proceso de extradición hacia Ecuador, supuestamente planificó el asesinato a cambio de un millón de dólares.

Antes de entrar a la política, Villavicencio era periodista de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno de Correa.

Pero varias de sus denuncias también involucraron a sectores de la derecha y figuras del crimen organizado.

Otras cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y seis colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión.

La audiencia se reinstalará el domingo 9 de agosto, a las 09:00, con la intervención de las acusaciones particulares.