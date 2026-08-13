España autoriza la extradición a Ecuador de alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos

La Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a Ecuador de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos.

La decisión se conoció este jueves 13 de agosto de 2026. Chavarría deberá regresar a Ecuador para completar la pena que le fue impuesta por su participación en hechos ocurridos durante un asalto bancario en 2010.

Una condena que fue declarada extinguida

Los hechos por los que Ecuador solicitó su extradición ocurrieron el 3 de julio de 2010. Según la documentación remitida a España, Chavarría y otros dos hombres asaltaron una sucursal bancaria y se llevaron aproximadamente USD 38 000.

Después del robo se produjo una persecución policial que terminó en un intercambio de disparos, con tres personas fallecidas. Por estos hechos, un tribunal ecuatoriano condenó a Chavarría a 16 años de prisión.

Sin embargo, en septiembre de 2021, otro tribunal declaró extinguida la condena después de que se presentara un supuesto certificado de defunción que señalaba que él había fallecido el 23 de febrero de ese año.

Posteriormente se descubrió que el documento era falso, por lo que la extinción de la pena quedó anulada.

‘Pipo’ fue detenido en España en 2025

Chavarría fue localizado y detenido en Málaga, España, en noviembre de 2025. Según las autoridades, había llegado al país en 2022 utilizando una identidad falsa, después de trasladarse desde Colombia.

Además, durante su permanencia fuera del país, se habría sometido a siete cirugías en el rostro con el objetivo de modificar su apariencia y dificultar su identificación.

España pidió garantías para la entrega de 'Pipo'

Durante la audiencia de extradición, realizada en junio pasado, la Fiscalía española respaldó la entrega, mientras que la defensa de Chavarría se opuso.

Sus abogados alegaron que en Ecuador existía riesgo de tratos inhumanos o degradantes y que su vida podría estar en peligro dentro del sistema penitenciario.

Ante estas preocupaciones, el tribunal español solicitó información adicional a Ecuador sobre el tiempo que le resta por cumplir, estimado en cerca de cinco años, así como garantías sobre las condiciones penitenciarias que tendría.

Detienen en Riobamba a cuatro presuntos integrantes de Los Lobos

Ecuador respondió con información sobre las normas y garantías para las personas privadas de libertad y detalló medidas destinadas a proteger su vida e integridad.

Para la Audiencia Nacional española, la respuesta ecuatoriana constituyó una garantía suficiente de que el ingreso de Chavarría a prisión se realizará respetando sus derechos fundamentales.