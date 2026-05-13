Estados Unidos niega asilo al exministro José Serrano

Imagen de archivo de José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional.

La suerte del exministro del Interior, José Serrano, se definió luego de varias horas de audiencia. La jueza de Miami, Romy Lerner, negó el asilo al exfuncionario ecuatoriano.

La magistrada desestimó la solicitud de asilo, que presentó Serrano en octubre de 2021, cinco meses después de su llegada a ese país.

El también expresidente de la Asamblea Nacional fue detenido el 7 de agosto de 2025 en Miami, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras superar el tiempo permitido de su estadía con una visa de turismo.

Desde ese entonces, permanece recluido en el Centro de Detención de Krome, en Miami.

Exteniente de Policía acusa a Serrano

Requerido por el caso Villavicencio

Serrano es requerido por la justicia ecuatoriana dentro del caso por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

La Fiscalía lo acusa como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, en 2023. Por esta causa, Serrano tiene una orden de prisión preventiva vigente desde octubre de 2025.

Antes de conocerse la decisión de la jueza, el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que las únicas opciones para el exfuncionario son la prisión en Estados Unidos o en Ecuador, puesto que su libertad "ya no es un punto en debate".