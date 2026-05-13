¡Imágenes fuertes! Futbolista sufre escalofriante fractura en un partido en Honduras

Un futbolista brasileño sufrió una impactante lesión durante un partido en la liga de Honduras

El encuentro entre Motagua y Olancho FC en la Liga de fútbol de Honduras quedó marcado por una escena que heló la sangre de los presentes en el estadio. Al minuto 57, en una disputa de balón dividido, el brasileño Romario da Silva, de Motagua, sufrió una escalofriante lesión que paralizó las acciones de inmediato.

El choque con un rival resultó en una afectación de tal magnitud que el cuerpo médico debió intervenir de urgencia, mientras el futbolista era retirado en camilla bajo un clima de absoluta incertidumbre.

La gravedad del incidente trascendió afectando visiblemente el ánimo de los protagonistas. Fueron minutos de angustia. Compañeros de Da Silva y rivales por igual mostraron gestos de consternación; algunos futbolistas del "Ciclón Azul" no pudieron contener el llanto al percatarse de la severidad del daño.

Esta reacción humana subrayó la crudeza de una acción que, lamentablemente, mantendrá al atacante brasileño alejado de las canchas durante todo lo que resta de la temporada.

Pese al duro golpe anímico, el Motagua logró mantener la concentración necesaria para llevarse la victoria por 2-0 en condición de visitante. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano ante el estado de salud de su figura.

Tras el pitazo final, la institución volcó su apoyo hacia el jugador a través de un emotivo mensaje en sus canales oficiales: "La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario", reafirmando la unidad del grupo en este difícil proceso de recuperación.