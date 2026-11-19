Ex con juez David Jacho, de la Corte Nacional de Justicia, acompañado de su abogado Diego Pozo Torres, se entregó de manera libre y voluntaria en las afueras de La Corte.

El exconjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, se presentó de manera voluntaria este jueves 19 de noviembre de 2026 en los exteriores del organismo judicial en Quito, acompañado de su abogado Diego Pozo Torres, para cumplir una orden de prisión preventiva.

La medida cautelar fue dictada un día antes dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto delito de acoso sexual a una colaboradora de su despacho.

Al llegar a la Corte Nacional, Jacho afirmó que acudió por voluntad propia y no huyó, pese a calificar la decisión judicial como "arbitraria, injusta y desproporcionada".

Denuncia de presiones y señalamientos

Durante su pronunciamiento ante los medios, el exconjuez sostuvo que el caso responde a presiones de presuntos grupos de poder con intereses en procesos de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional.

Ex con juez David Jacho, de la Corte Nacional de Justicia, acompañado de su abogado Diego Pozo Torres, se entregó de manera libre y voluntaria en las afueras de La Corte, por el caso de un supuesto delito de acoso sexual a una colaboradora de su despacho. API / Rolando Enríquez

Jacho aseguró que lo investigado obedece a su negativa a manipular sorteos o agendas de audiencias ya emitir resoluciones favorables en causas con implicaciones políticas y económicas.

También mencionó a exfuncionarios y actores vinculados al ámbito judicial y al Consejo de la Judicatura, señalando que abogados que patrocinaban causas en su despacho figuran hoy en el patrocinio de la denunciante.

Argumentos sobre las medidas

El exconjuez rechazó los cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus medidas previas, como presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.

Sobre el cambio del grillete y el pago correspondiente, Jacho afirmó que cumplió con el procedimiento y que contaba con un diferimiento aprobado.

Asimismo, calificó como infundados los motivos esgrimidos para imponer la prisión preventiva.

Su defensa anunció la presentación de un hábeas corpus y señaló que responsabiliza al Estado por su integridad y la de su familia mientras avanza el proceso.