La Fiscalía General del Estado informó que Viviana L. cumple prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un delito de aborto con muerte.

Viviana L. cumple prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la muerte de una joven tras practicarle un aborto, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) este jueves 19 de noviembre de 2026.

La medida fue dictada por un juez al término de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, efectuada el 18 de noviembre de 2026.

En la diligencia, el Ministerio Público expuso su teoría del caso por el presunto delito de aborto con muerte.

El traslado desde El Puyo y la intervención en Carcelén

De acuerdo con el relato de la fiscal de turno, la víctima viajó desde El Puyo hacia Quito acompañada de su hijo de ocho años.

Durante el recorrido realizó una parada en Latacunga para reunirse con un conocido, quien la llevó hasta una clínica ubicada en Calderón, donde fue recibida por la procesada.

No obstante, el procedimiento no se efectuó en esa clínica, sino en una vivienda del sector de Carcelén.

Alrededor de dos horas después, la joven fue llevada inconsciente al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde se confirmó su deceso.

El testimonio del niño y el chat encontrado en el celular

La hermana de la víctima fue la primera familiar en conocer lo ocurrido.

En su versión ante Fiscalía, señaló que el 17 de noviembre de 2026 recibió una llamada alertando sobre el grave estado de su pariente en la casa de salud.

Tras viajar desde El Puyo a Quito junto con sus padres y hermano, encontraron solo al menor de edad, quien contó que vio salir desmayada a su madre de la vivienda en Carcelén.

Además, al revisar el teléfono de su hermana, encontró una conversación de WhatsApp con un contacto guardado como "Dra. Lili te ayuda", con quien habría coordinado la realización del aborto.

Aprehensión e instrucción fiscal

Con los indicios iniciales, las autoridades acudieron a la clínica para aprehender a Viviana Elizabeth L.,a quien el niño reconoció como la persona que atendió a su madre en el inmueble de Carcelén.

Entre los elementos de convicción expuestos por Fiscalía figuran:

El examen psicológico realizado al niño.

Las versiones del agente aprehensor y de la hermana de la víctima.

La denuncia presentada

El informe de autopsia médico-legal.

El juez dispuso una instrucción fiscal de 30 días. El delito de aborto con muerte consta tipificado en el artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).