El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figura entre las 13 personas naturales para quienes la Fiscalía solicitó llamado a juicio por presunto lavado de activos en el Caso Goleada..

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al juez de la causa que dicte llamado a juicio contra 13 personas naturales —entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— y 9 personas jurídicas, procesadas por presunto lavado de activos dentro del Caso Goleada .

El pronunciamiento se produjo este jueves 19 de noviembre de 2026, tras la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

La diligencia se desarrolla bajo modalidad telemática y permitió al Ministerio Público concluir la exposición de su dictamen acusatorio.

200 elementos de convicción

De acuerdo con el informe oficial de Fiscalía, la solicitud de llamamiento a juicio se sustenta en alrededor de 200 elementos de convicción recabados durante la investigación.

Además, el organismo fiscal pidió al magistrado que ratificara las medidas cautelares, tanto personales como reales, dictadas previamente contra todos los procesados.

Tras esta intervención, la audiencia fue suspendida y continuará este viernes 20 de noviembre de 2026, a partir de las 08:30.

Contexto del Caso Goleada

El Caso Goleada es una investigación penal impulsada por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

En el expediente figuran como procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras doce personas naturales y nueve compañías.

En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, el juez analiza la validez del proceso y los elementos expuestos por Fiscalía y las defensas técnicas para resolver si llama o no a juicio a los implicados.