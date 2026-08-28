¡Cinco años en Estados Unidos! José Serrano pasó de pedir asilo a ser deportado

José Serrano permaneció más de cinco años en Estados Unidos. Llegó en mayo de 2021 con una visa de turismo, posteriormente solicitó asilo político y en 2025 fue detenido por autoridades migratorias.

En mayo de 2026, una jueza negó su solicitud de asilo y, tres meses después, fue deportado a Ecuador.

José Serrano llegó a Estados Unidos en 2021

El exministro del Interior del correísmo y exlegislador José Serrano llegó a Estados Unidos el 19 de mayo de 2021.

Ingresó por el Aeropuerto Internacional de Miami con una visa de turismo, después de terminar su período como asambleísta en Ecuador.

Cinco meses después, el 29 de octubre de 2021, Serrano presentó una solicitud de asilo político ante las autoridades estadounidenses.

En su petición sostuvo que enfrentaba una situación de persecución en Ecuador y buscó permanecer legalmente en Estados Unidos mediante ese proceso.

¿Qué pasó con su situación migratoria?

Serrano permaneció en Estados Unidos mientras su solicitud de asilo era procesada. Sin embargo, el 7 de agosto de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en Miami por haber excedido el tiempo autorizado de permanencia de su visa de turista.

Tras su detención, fue llevado al centro de detención de Krome, en Miami. Posteriormente fue trasladado al Centro Correccional de Adams, en el estado de Mississippi, donde permaneció bajo custodia migratoria.

Una jueza negó su solicitud de asilo

En mayo de 2026, una jueza de inmigración de Estados Unidos negó oficialmente la solicitud de asilo político presentada por Serrano.

Sin embargo, la decisión incluyó una medida temporal de protección bajo la Convención contra la Tortura, que impedía su deportación inmediata a Ecuador.

Esta protección permitió que Serrano permaneciera temporalmente en Estados Unidos pese a la negativa de su solicitud de asilo.

Su situación migratoria continuó bajo revisión hasta que finalmente se concretó su salida del país.

Deportación a Ecuador

Después de más de cinco años en Estados Unidos, José Serrano fue deportado a Ecuador este viernes 28 de agosto de 2026.

Su permanencia en ese país comenzó como una estadía con visa de turismo, continuó con una solicitud de asilo y terminó con un proceso de detención migratoria y deportación que lo llevarán directo a la cárcel del Encuentro, según anunció el presidente, Daniel Noboa.