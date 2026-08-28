¿Qué delito enfrenta José Serrano tras su regreso a Ecuador?

El exministro del Interior José Serrano está custodiado por agentes estadounidenses antes de ser trasladado a Ecuador

José Serrano regresa a Ecuador con un proceso penal pendiente. El exministro del Interior está acusado por la Fiscalía de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Este viernes 28 de agosto de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció que Serrano será trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena. El mandatario publicó imágenes en las que se observa al exfuncionario esposado, escoltado por agentes estadounidenses y abordando un avión.

¿De qué delito está acusado?

El proceso contra Serrano corresponde al delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Fiscalía lo acusa como presunto autor mediato, es decir, no sostiene que haya disparado contra Villavicencio, sino que habría participado desde la planificación y coordinación del crimen.

Según el dictamen acusatorio de Fiscalía, Serrano habría tenido un papel “estratégico” para convertir el plan de asesinar a Villavicencio en una operación ejecutable.

La investigación menciona presuntas reuniones, llamadas y contactos con otros involucrados para coordinar acciones relacionadas con el crimen. Estas afirmaciones forman parte de la acusación fiscal y todavía deben ser resueltas judicialmente.

¿Cuántos años podría enfrentar?

El delito de asesinato contemplado en el artículo 140 del COIP establece una pena de 22 a 26 años de prisión.

La Fiscalía ha pedido que Serrano y los otros seis procesados sean llamados a juicio como presuntos autores mediatos del asesinato de Villavicencio.

Tiene prisión preventiva

Serrano también tiene vigente una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV.

Esta medida fue ratificada el 29 de junio de 2026, cuando la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación presentada por su defensa y la de otros procesados.

La prisión preventiva no significa que Serrano haya sido declarado culpable. Es una medida cautelar mientras continúa el proceso penal.

¿En qué etapa está el caso?

La Fiscalía ya presentó su dictamen acusatorio y solicitó que los siete procesados sean llamados a juicio.

Hasta agosto, el juez del caso se encontraba analizando los argumentos presentados durante la audiencia preparatoria para decidir si los acusados pasan o no a la etapa de juzgamiento.

El regreso de Serrano a Ecuador es importante porque su permanencia en Estados Unidos era uno de los obstáculos para que pudiera comparecer presencialmente a un eventual juicio. La legislación ecuatoriana no permite, de manera general, juzgar en ausencia a una persona acusada de asesinato.