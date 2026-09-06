Barcelona y Aucas empataron por un polémico penal de último minuto 

Aucas recibe a Barcelona por la fecha 29 de la LigaEcuabet en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.API / HAMILTON LOPEZ

Aucas estuvo a segundos de conseguir la victoria ante Barcelona SC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito. El equipo oriental se adelantó apenas a los cinco minutos con un gol de Michael Carcelén.

Carcelén pasó de figura a dejar a su equipo con 10 jugadores. En el tiempo adicional del primer período recibió tarjeta roja directa por un codazo.

Con superioridad numérica, Barcelona SC dominó el segundo tiempo. El técnico Pablo Trobbiani envió a la cancha a Damián Díaz y Darío Benedetto, pero el conjunto torero no encontraba el empate.

La igualdad llegó en la última jugada. Tras un remate de Matías Lugo, el VAR llamó al árbitro Lenín Quiñónez por una posible mano dentro del área. Después de revisar las imágenes, el juez sancionó penal.

En el minuto 100, Johnny Quiñónez, exjugador de Aucas, convirtió el penal y selló el 1-1.

El encuentro también estuvo suspendido temporalmente durante el primer tiempo por el apagado de una de las torres de iluminación del estadio de Chillogallo.