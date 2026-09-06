Lo que se sabe de la masacre en Cojimíes que dejó cuatro muertos y dos heridos

Las Fuerzas Armadas indicaron que este domingo se encontró el vehículo con el que se perpetró el atentado.

Una nueva masacre se registró en Manabí. Hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el barrio La Paz, en la parroquia Cojimíes, la noche del sábado 5 de septiembre.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 23:30, en la calle Colón. De acuerdo con información proporcionada por moradores a la Policía Nacional, los atacantes se movilizaban en un vehículo tipo Jeep.

Los desconocidos pasaron por el lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el sitio. El ataque dejó cuatro fallecidos y dos heridos.

Entre las víctimas mortales fueron identificados Anthony Moisés Castro Cusme, de 20 años, y José Luis Navarrete Macías, de 39 años. Las identidades de los otros dos fallecidos no han sido confirmadas en la información disponible.

Encuentran vehículo que estaría relacionado con la masacre

Tras el crimen, las Fuerzas Armadas informaron este domingo 6 de septiembre que localizaron, en el sector Churo, en Pedernales, un vehículo presuntamente vinculado con el ataque registrado en Cojimíes.

Durante la intervención, los militares encontraron cuatro municiones calibre 5,56 milímetros y siete municiones calibre 9 milímetros.

El vehículo y las evidencias encontradas quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del ataque. Tampoco se ha determinado si las municiones encontradas en el vehículo están directamente relacionadas con los disparos efectuados durante la masacre.

Segundo ataque múltiple en Cojimíes en menos de un mes

Este no es el primer hecho de violencia múltiple registrado recientemente en esta parroquia turística de Manabí.

El 10 de agosto de 2026, durante el feriado por el Primer Grito de la Independencia, hombres armados llegaron en una lancha hasta la playa de Cojimíes y asesinaron a tres personas.