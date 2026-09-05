‘Había bebido mucho’; joven que confundió su tarjeta con el celular cuenta lo ocurrido 

El joven que confundió su tarjeta con el celular cuenta su versión de lo ocurrido.

El joven cuyo video se viralizó por confundir su tarjeta de débito con su cédula admitió que "había bebido mucho" la noche en la que ocurrió el incidente.

En un video compartido en redes sociales indicó que tomó mucho y mezcló varios tipos de alcohol tras salir del trabajo. Señaló que el control se realizó en la avenida Narcisa de Jesús.

Según dijo, el incidente ocurrió a la madrugada, cuando regresaba a casa. Entonces un control por parte de agentes de la ATM los paró y él se bajó para llamar por teléfono y pedir ayuda.

En la narración cuenta que él dejó olvidado su celular en el automóvil y lo confundió con las tarjetas y la cédula.

Además, precisó que él no era el conductor y que la persona que venía manejando el automóvil había tomado "dos o tres copitas".