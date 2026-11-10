FBI y Fiscalía de Ecuador firman acuerdo para investigar crímenes transnacionales

La firma del acuerdo se realizó en Quito este martes 10 de noviembre del 2026.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Fiscalía General del Estado de Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.

La firma del Memorando de Entendimiento fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador este martes 10 de noviembre de 2026.

El documento establece un marco de colaboración para que ambas instituciones puedan compartir información, coordinar operaciones y desarrollar investigaciones paralelas sobre delitos que involucren a organizaciones criminales con presencia en ambos países.

Entre los delitos que contempla esta cooperación se encuentran el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y financiamiento del terrorismo.

¿Qué implica el acuerdo entre el FBI y la Fiscalía?

El memorando busca facilitar el intercambio de información entre las autoridades ecuatorianas y estadounidenses para investigar redes criminales que operan a escala internacional.

También contempla el fortalecimiento de las capacidades investigativas y la coordinación de acciones entre ambas instituciones.

“Con este memorando se amplía nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo”, señaló Lawrence Petroni, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

FBI ya trabaja con una unidad especializada en Ecuador

El nuevo acuerdo se suma a la cooperación que mantiene el FBI con la Policía Nacional.

En marzo de 2026, la agencia estadounidense estableció una unidad vetada con la Policía ecuatoriana, integrada por agentes que fueron sometidos a procesos de evaluación y certificación.

Estas unidades están conformadas por personal seleccionado mediante controles de confianza y buscan facilitar la colaboración en investigaciones contra organizaciones criminales.

Con el memorando firmado con la Fiscalía, la cooperación estadounidense se extiende formalmente al ámbito de la investigación penal, en un contexto en el que Ecuador enfrenta la expansión de redes vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.