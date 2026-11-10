Caso Gabriela Cárdenas: Audiencia de juzgamiento por presunto femicidio será el 23 de noviembre

La audiencia de juzgamiento por el presunto feminidio de Gabriela Cárdenas se instalará el próximo 23 de noviembre en el Complejo Judicial Norte.

La causa penal que investiga la muerte de Gabriela Cárdenas entra en una etapa decisiva.

El próximo lunes 23 de noviembre de 2026, a las 07:30, se llevará a cabo la audiencia de juzgamiento en el Complejo Judicial Norte de Quito por el presunto delito de femicidio.

El proceso investiga los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2024 en el sector Alma Lejana, en el suroriente de Quito, donde inicialmente el deceso fue reportado como una caída desde una altura aproximada de 10 metros.

Del reporte de caída a la hipótesis de feminidio

En las primeras diligencias, los informes preliminares atribuyeron el fallecimiento a politraumatismos causados por una precipitación.

Sin embargo, las alertas levantadas por los familiares y la defensa técnica impulsarán una revisión profunda de la causa.

Tras la denuncia formal, se ordenaron nuevas pericias que incluyen la exhumación del cuerpo, la reconstrucción de los hechos y la aplicación del reactivo químico Luminol.

Exámenes de exhumación y pericias de la Fiscalía hallaron lesiones de defensa previas a la caída de Gabriela Cárdenas, orientando la causa hacia un presunto feminidio. Cortesía

Una ampliación de la autopsia efectuada por los peritos de la Fiscalía determinó la presencia de lesiones de defensa y lucha previas a la caída.

De igual manera, traumatismos ajenos a la precipitación, lo que orientó la causa hacia una hipótesis de etiología homicida.

Hay dos procesados

El abogado de la familia de la víctima, Galo Quiñónez, indicó entrevista con Teleamazonas que hay dos procesados en el caso.

El primero, el esposo de Gabriela, está procesado como presunto autor directo del presunto delito femicidio.

Asimismo, otra persona que habría estado esa noche también fue procesado como presunto coator.

Según Quiñónez, habría ayudado al conviviente de Gabriela a botarla del tercer piso.

Medidas

Ambos procesados cuentan con prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y también medidas cautelares del artículo 558, numeral cuatro, boleta de auxilio para las víctimas, numeral tres prohibicón de acercarse a las víctimas.

Asimismo, el numeral siete que prohibe a la persona procesada estar a cargo del hijo, por tratarse un presunto delito de femicidio.

Convocatoria de los familiares y colectivos

Mediante un comunicado público, la familia de la víctima y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres hicieron un llamado a la ciudadanía para dar seguimiento al desarrollo de la diligencia.

La audiencia está programada en las salas del Complejo Judicial Norte, ubicadas en la intersección de la Av. Amazonas y Villalengua, en el norte de la capital.

"Lo que esperamos de esta audiencia es que les den prisión a los dos presuntos femicidas y les den la pena máxima de 34 años y ocho meses, por que el caso de mi hermana tiene agravantes. Si se llegan a escapar el sufrimiento es para nosotros". Estefanía Díaz, hermana de Gabriela Cárdenas.