¿Dónde ver el partido de la Selección de Ecuador ante Costa Rica por la fecha FIFA? 

La Selección de Ecuador en entrenamiento previo al partido ante Japón.

El histórico césped del estadio Olímpico Atahualpa vuelve a vestirse de gala para recibir un choque de alto nivel internacional y esta fiesta será transmitida para todo el país por la señal abierta de Teleamazonas. ¡Fútbol para todos! El viernes 13 de noviembre, desde las 19:00, Ecuador se paralizará por la Tri.

El equipo de Marcelo Gallardo juega en Quito y Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana, prepara un despliegue técnico de gran nivel para vivir cada segundo de la fiesta por la Selección Nacional.

Además de la señal abierta por televisión para cada rincón del país, el juego también se podrá seguir solo en Ecuador a través de YouTube (canal de Teleamazonas), la red social Tik Tok y en www.teleamazonas.com.

Esta vía alternativa para ver a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho... estará disponible solo para Ecuador.

Fuera de Ecuador, a nivel internacional y en cualquier parte del mundo, se puede seguir el partido a través de YouTube con la narración de Alfonso Laso, la voz de la Tri.

De igual manera, a través de YouTube, tendremos un minuto a minuto con reacciones del partido desde el estadio Atahualpa con los periodistas digitales Mauricio Bayas y Karina Amaguaya. Así, los goles, las polémicas y la fiesta desde el mítico 'Coloso de El Batán' cerca de todos.

Se espera una fiesta en la que la Selección de Ecuador medirá fuerzas ante Costa Rica en un atractivo amistoso enmarcado en el calendario oficial de la Fecha FIFA. El compromiso genera emoción entre la afición capitalina, que volverá a ver al combinado nacional actuar en la mítica cancha.

El equipo tricolor saldrá al campo con la consigna de plasmar la idea futbolística trabajada por el cuerpo técnico y ratificar el buen momento por el que atraviesan varios de sus referentes a nivel internacional.

Este encuentro servirá como una prueba exigente para probar variantes tácticas, evaluar el rendimiento individual de nuevos convocados y consolidar la estructura colectiva de cara a los próximos retos oficiales en el ámbito continental.

Uno de los mayores atractivos para la hinchada nacional radica en el retorno de la Selección al reducto de El Batán, un escenario cargado de mística y memoria futbolística para el balompié ecuatoriano.

La transmisión contará con un despliegue técnico completo que incluirá análisis previo, reacciones en zona mixta y el seguimiento minucioso de las jugadas más destacadas del partido.

Con las localidades registrando un importante ritmo de venta en la plataforma oficial, todo se encuentra listo para una noche vibrante de fútbol en la capital.