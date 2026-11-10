Cae red narcodelictiva que contaminaba contenedores en Posorja tras allanamientos 

Un despliegue de 11 allanamientos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manabí permitió desarticular una estructura narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores en el puerto de Posorja.

El operativo se realizó durante la madrguada de este martes 10 de noviembre y se logró la aprehensión de 11 personas vinculados a una red criminal dedicada al envío de sustancias sujetas a fiscalización desde los puertos ecuatorianos.

Según detalló el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X, para esta intervención se desarrollaron investagaciones por aproximadamente tres meses, esto permitió a las unidades de inteligencia determinar el 'modus operandi' de la organización.

El reporte oficial indica que la estructura reclutaba personal portuario y de la cadena logística para contaminar contenedores con destino al exterior, utilizando el puerto de Posorja como su principal punto de operaciones.

Decomisos de sustacias y sus destinos internacionales

Como resultado de las cuatro intervenciones las autoridades lograron decomisar 1 363 kilogramos de cocaína, cuyo valor se estima sea de proporciones millonarias.

Estas son las cantidades y los destinos de la droga:

62 kilogramos de cocaína con destino a Nueva Zelanda

de cocaína con destino a 631 kilogramos de cocaína con destino a Alemania

de cocaína con destino a 670 kilogramos de cocaína incautada en operativos fuera de los recintos portuarios en Ecuador

Perfil de los detenidos y sus roles en la organización

Entre los aprehendidos figuran el presunto cabecilla de la estructura, coordinadores operativos, transportistas, personal de seguridad encargados de la custodia y colaboradores con información privilegiada de los terminales marítimos.

Juan Guillermo U.M: Ciudadano de nacionalidad colombiana señalado como el cabecilla de la estructura criminal, encargado de la planificación, organización y ejecución de las operaciones.

de la estructura criminal, encargado de la planificación, organización y ejecución de las operaciones. Luis Miguel R.Z: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, coordinador directivo enfocado en el direccionamiento de los integrantes .

directivo enfocado en el . José Alfredo R.L: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, coordinador directivo de la organización .

. Onofre Fabricio CH.G: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana coordinador logístico y transportista, era la persona que facilitaba el ingreso de sustancias ilícitas a los puertos mediante caletas acondicionadas en plataformas.

mediante caletas acondicionadas en plataformas. Yimmy Javier G.R: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana encargado del reclutamiento de conductores .

. Juan Carlos C.A: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, transportista vinculado al ingreso de droga en plataformas.

vinculado al ingreso de droga en plataformas. Darwin Antonio M.L: Ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, transportista responsable del traslado de cargamentos ilícitos a los puertos.

a los puertos. Daniel Alberto T.L; Bill Espartaco A.S; Luis Enrique D.R: Ciudadanos ecuatorianos, operarios de seguridad encargados de la custodia del alcaloide antes de su ingreso a los puertos.

encargados de la custodia del alcaloide antes de su ingreso a los puertos. Henry Ernesto M.SL: Ciudadano ecuatoriano, colaborador encargado de proveer información privilegiada de las terminales portuarias.

Los 11 aprehendidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el inicio de la audiencia de formulación de cargos bajo el presunto delito de delincuencia organizada.