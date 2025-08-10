Fiscalía abrió de oficio una investigación por la muerte de 12 bebes en hospital de Guayaquil

El Hospital Universitario de Guayaquil reconoció que murieron 12 recién nacidos por diferentes causas, entre ellas, la contaminación de una bacteria.

La Fiscalía General del Estado anunció este domingo 10 de agosto del 2025 que inició de oficio una investigación previa por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Como parte del proceso, el Ministerio Público receptará versiones de madres, testigos y "otras personas que podrían conocer lo sucedido", señaló en su cuenta de la red social X.

Además, indicó que solicitó de manera urgente a los directivos del hospital público las historias clínicas e información adicional sobre los neonatos. Los peritos también llevarán a cabo un reconocimiento en el lugar de los hechos en el centro médico para hallar indicios.

La apertura de esta investigación fiscal se realiza después de que el Ministerio de Salud confirmó el sábado 9 de agosto la muerte de los neonatos. Aunque la cartera de Estado no dio fechas exactas en las que se produjeron las muertes, indicó que fue debido a "causas multifactoriales" derivadas "de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro".

Dos de ellos murieron tras contraer la bacteria klebsiella pneumoniae productora de carbapenemas, que se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció el inicio de un proceso de investigación interna, despidió al gerente del hospital y ordenó que se le brinde atención psicológica a los padres de los dos neonatos fallecidos por la bacteria.

Este domingo la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) también dijo que iniciaría una auditoría de calidad y análisis de casos para esclarecer las doce muertes.