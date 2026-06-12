Noboa dispone determinar riesgo para protección de Michele Sensi Contugi Ycaza

El Gobierno ordenó que se determine la necesidad de brindar protección al señor Michele Sensi Contugi Ycaza.

El Gobierno ecuatoriano dispuso que la Casa Militar Presidencial elabore un informe de riesgo de Michele Sensi Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El presidente Daniel Noboa emitió este viernes 12 de junio de 2026 el Decreto 421 en el que dispone que se elabore un informe de riesgo que determine la necesidad de brindar protección a Contugi.

En caso de que se determine la necesidad de brindar medidas de seguridad y protección, será la Casa Militar Presidencial la encargada de hacerlo.

Las medidas de protección incluirán a la cónyuge y familiares de Contugi.

Así lo dispuso Noboa a través de un Decreto firmado desde Estados Unidos, donde el Mandatario cumple agenda oficial para tratar temas de seguridad.

A continuación el Decreto 421: