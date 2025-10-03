Fiscalía apela sentencia que ratificó inocencia de vinculados en el caso Pruebas PCR

La Corte de Justicia de Pichincha determinó la inocencia de 14 procesados en el caso Pruebas PCR.

Once días después de que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la inocencia de 14 personas que eran procesadas en el caso Pruebas PCR, la Fiscalía General del Estado anunció que apelará la sentencia.

“La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que interpuso un recurso de apelación a la sentencia de inocencia dictada a favor de 14 personas en el caso Pruebas PCR Municipio de Quito”, informó el Ministerio Público en un comunicado la tarde de este viernes 3 de octubre del 2025.

Entre los procesados estaban el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, la excoordinadora técnica de Salud del Municipio de Quito e investigadora, Linda Guamán, y otros 12 funcionarios más.

Este caso investiga presunto peculado por la suscripción de un contrato en abril del 2020, en plena pandemia, para la compra de 100 000 pruebas PCR, por un monto de 4,2 millones de dólares, adjudicado a la empresa Salumed S.A..

Según el Ministerio Público el Municipio recibió en su lugar pruebas RT-LAMP, con menor eficacia, a las pruebas contratadas lo que habría generado un perjuicio calculado en más de 2,2 millones de dólares. Esto fue descartado por la Corte con su fallo de inocencia.

En este caso, el exalcalde Jorge Yunda fue imputado como autor mediato, mientras que el exsecretario de Salud Lenín Mantilla, y el representante de Salumed, Juan Alejandro Vinelli, son procesados como autores directos.