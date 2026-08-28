¿Por qué Fiscalía procesó a José Serrano por el magnicidio de Fernando Villavicencio?

El exministro José Serrano está procesado por el caso Magnicidio FV, que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el 3 de septiembre de 2025, el Ministerio Público presentó 14 elementos de convicción con los que sustentó la presunta participación de Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como autores mediatos del asesinato.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que Serrano habría tenido un papel dentro de la planificación y coordinación del atentado.

Las acusaciones que Fiscalía presentó contra José Serrano

1. Un supuesto enlace con los autores materiales

Fiscalía sostiene que Serrano habría participado en la planificación del asesinato y funcionado como un nexo de comunicación con quienes perpetraron el crimen.

2. Un equipo para vigilar los movimientos de Villavicencio

Según la teoría fiscal, Serrano habría dirigido un supuesto equipo de avanzada integrado por servidores policiales, cuya función habría sido informar cuándo existían condiciones para ejecutar el atentado.

3. Información sobre la seguridad del candidato

El Ministerio Público sostiene que Serrano habría recibido reportes relacionados con los traslados y medidas de seguridad de Villavicencio, incluyendo ocasiones en las que el candidato habría circulado sin vehículo blindado o con menor resguardo policial.

4. Comunicaciones con otros involucrados

Otro de los elementos señalados por Fiscalía son las videollamadas que Serrano habría mantenido con Leandro Norero, quien posteriormente falleció. Además, según la investigación, Serrano habría sido el primer contacto entre Daniel Salcedo y otros participantes de la presunta estructura.

5. La versión Daniel Salcedo

Según el procesado Daniel Salcedo, José Serrano habría ordenado un atentado en su contra en la cárcel de Riobamba, después de que este revelara información sobre la planificación del asesinato de Villavicencio.

¿Qué significa ser autor mediato?

La figura de autor mediato implica que una persona puede ser considerada responsable de un delito aunque no lo ejecute directamente, cuando presuntamente utiliza o dirige a otras personas para cometerlo.

Serrano tenía una notificación roja de Interpol. Él se encontraba detenido en Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa informó, este viernes 28 de agosto de 2026, sobre el traslado de Serrano de Misisipi a la cárcel del Encuentro.