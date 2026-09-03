Fiscalía llama a Juan Zapata a rendir versión por seguridad de Fernando Villavicencio

Juan Zapata enfrentará el juicio político en su contra esta semana. Foto: X.

Juan Zapata enfrentará el juicio político en su contra esta semana. Foto: X.

La Fiscalía General del Estado convocó al exministro del Interior Juan Zapata para rendir versión libre y voluntaria dentro de una investigación previa relacionada con el asesinato de Fernando Villavicencio.

La diligencia está prevista para el lunes 7 de septiembre de 2026 y forma parte de una de las investigaciones que permanecen abiertas tras el crimen del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023, en Quito.

¿Qué investiga la Fiscalía?

Esta investigación se concentra en la seguridad policial que tenía Villavicencio el día de su asesinato. La Fiscalía busca establecer si existieron fallas, negligencias o posibles responsabilidades por omisión entre los policías encargados de proteger al entonces candidato.

Juan Zapata era ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso cuando ocurrió el crimen. Por esta razón, fue convocado para entregar su versión sobre los hechos que son analizados dentro de la investigación previa.

La Fiscalía también analiza la actuación de los integrantes de la cápsula de seguridad de Villavicencio antes y durante el ataque ocurrido después de un mitin político en el norte de Quito.

Investigación por el asesinato continúa

Esta indagación es diferente al proceso denominado Magnicidio FV, en el que la Fiscalía busca determinar la presunta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio.

En ese proceso están acusadas siete personas como presuntos autores mediatos, entre ellas José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La Fiscalía ya solicitó que los siete procesados sean llamados a juicio.

Mientras avanza ese proceso, la investigación en la que fue convocado Juan Zapata busca esclarecer específicamente si existieron responsabilidades relacionadas con la protección policial que tenía Fernando Villavicencio el día de su asesinato.