A tres años del asesinato de Fernando Villavicencio: ¿en qué estado está el caso?

Amgos cercanos del candidato presidencial Fernando Villavicencio organizaron un plantón para conmemorar el tercer aniversario de su muerte.

Este domingo 9 de agosto de 2026 se cumplen tres años del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y periodista, ocurrido en Quito cuando salía de un mitin político.

El caso ha tenido avances judiciales desde entonces, aunque la investigación para determinar a los presuntos autores intelectuales continúa en los tribunales.

La Fiscalía General del Estado mantiene dos grandes frentes dentro del denominado caso Magnicidio FV: por un lado, el proceso que terminó con la condena de cinco personas por el asesinato y, por otro, la investigación contra quienes son señalados como presuntos autores mediatos del crimen.

Cinco personas fueron sentenciadas por el asesinato

El 12 de julio de 2024, luego de ocho días de audiencia de juzgamiento, la Fiscalía informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra cinco procesados.

Carlos Edwin A. L. y Laura Dayanara C. V. fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión, como autor mediato y coautora, respectivamente. Además, el Tribunal dispuso una multa de 1 000 salarios básicos unificados y una reparación integral de USD 100 000.

Otros tres procesados, Erik Marcelo R. P., Víctor Alfonso F. y Alexandra Elizabeth C. F., recibieron una pena de 12 años de prisión, como cómplices del asesinato.

Durante ese juicio, Fiscalía presentó 77 testimonios y más de 20 pruebas documentales. La institución sostuvo que el ataque ocurrió aproximadamente a las 18:16 del 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio abandonaba el mitin realizado en el sector del excolegio Anderson, al norte de Quito.

La investigación sobre los presuntos autores intelectuales

La Fiscalía abrió una investigación denominada Magnicidio FV para determinar quiénes estuvieron detrás de la planificación y coordinación del asesinato.

En agosto de 2025, el Ministerio Público solicitó que cuatro personas: Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano, fueran convocadas a una audiencia de formulación de cargos como presuntos autores mediatos del asesinato. Fiscalía sostuvo que contaba con elementos de convicción que permitían presumir su participación.

La formulación de cargos se instaló en septiembre de 2025. Según la Fiscalía, en esa audiencia se presentaron 14 elementos de convicción para sustentar la teoría del caso contra los cuatro procesados.

Posteriormente, el proceso se amplió con la vinculación de tres cabecillas de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Ch. B., alias ‘Pipo’; Luis A. A., alias ‘Gordo Luis’; y Ángel A. M., alias ‘Lobo Menor’.

El 11 de febrero de 2026, un juez ordenó prisión preventiva para los tres y amplió por 30 días la instrucción fiscal. La Fiscalía señaló que los tres habrían participado en la planificación previa del asesinato.

Con esas vinculaciones, el proceso pasó a tener siete procesados en esta segunda fase de la investigación.

¿Qué sostiene la Fiscalía sobre la planificación del crimen?

Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio desarrollada en junio de 2026, la fiscal Ana Hidalgo expuso la acusación contra los siete procesados.

Según la teoría presentada por Fiscalía y recogida por el portal Primicias, el asesinato habría tenido tres fases: planificación, ejecución y aseguramiento de impunidad.

En la primera fase, Fiscalía ubicó a Xavier Jordán como presunto agente determinador y señaló que habría motivado y financiado el atentado.

La segunda fase correspondió a la ejecución del crimen. En ella, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, fue señalado por Fiscalía como presunto director operativo. De acuerdo con la acusación fiscal, habría recibido un encargo de USD 1 millón para activar la estructura criminal.

En esa estructura también aparecen alias ‘Lobo Menor’, señalado como presunto subdirector; Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, quien ya fue sentenciado por su participación en el crimen; y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, a quien Fiscalía atribuye un papel relacionado con la administración y distribución del dinero.

La tercera fase corresponde, según Fiscalía, a acciones posteriores al asesinato que habrían tenido como objetivo obstaculizar el esclarecimiento del crimen.

Estas afirmaciones corresponden a la teoría y acusación de Fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia; los procesados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada en su contra.

¿En qué etapa está actualmente el proceso?

La causa contra los siete presuntos autores mediatos llegó en 2026 a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, etapa en la que se revisan las actuaciones del proceso y los elementos probatorios antes de determinar si corresponde llamar a los procesados a juicio.

La audiencia tuvo varios aplazamientos. El 5 de junio de 2026, el juez Giovanni Freire suspendió la diligencia y otorgó un plazo para incorporar asistencias penales internacionales solicitadas por las defensas.

La audiencia se reinstaló posteriormente. El 30 de junio, el juez declaró la validez de lo actuado en el proceso y dio paso a la exposición del dictamen acusatorio de la Fiscalía.

Durante esa audiencia, Fiscalía presentó su teoría sobre las tres fases del asesinato y solicitó que los siete procesados sean llamados a juicio.

Por lo tanto, a tres años del asesinato, el proceso contra los presuntos autores mediatos todavía no tiene una sentencia. La causa se encuentra en una etapa previa al eventual juicio.