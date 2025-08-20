Fiscalía descarta archivo de investigación del caso Gabela tras alerta de Patricia Ochoa

El general Jorge Gabela fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) entre 2007 y 2008

Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, advirtió en redes sociales, el martes 19 de agosto del 2025, que el proceso por ejecución extrajudicial relacionada con el asesinato de su esposo podría archivarse.

En su perfil de Facebook, Ochoa difundió el siguiente mensaje: “Fiscal archiva investigación sobre asesinato del General Jorge Gabela Bueno hasta que no aparezcan pruebas nuevas”.

Frente a la difusión de esta alerta, la Fiscalía General del Estado emitió un pronunciamiento, este miércoles 20 de agosto del 2025, en el que descarta el supuesto archivo.

La institución precisó que el caso continúa abierto y que se mantienen tres procesos en curso, en los cuales se siguen practicando diligencias investigativas “hasta agotar todas las líneas que faculta la Ley”.

“Respecto a los tres procesos en curso en torno a este caso, la Fiscalía General continúa ejecutando las diligencias necesarias hasta agotar las líneas de investigación que le faculta la Ley, con el fin de esclarecer los hechos”, señaló la Fiscalía en su cuenta de X.

Además, el Ministerio Público dijo que mantuvo una reunión, de carácter reservado, con Patricia Ochoa, viuda del general Gabela y que la información tratada en ese encuentro está bajo reserva legal, por lo que no puede ser difundida.

“En observancia al derecho de las víctimas a ser informadas sobre las investigaciones preprocesales, se mantuvo una reunión, de carácter reservado, con la señora Patricia Ochoa. Cabe señalar que dicha información se encuentra protegida por la reserva de Ley, por lo tanto, la Institución se preserva en las facultades que le asisten frente a la vulneración de la norma”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El general Jorge Gabela, quien fue comandante de la FAE entre 2007 y 2008, había denunciado en 2010 presuntas irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv.

En diciembre de ese mismo año fue atacado por presuntos delincuentes que ingresaron a su vivienda y le dispararon en varias ocasiones. El general Gabela murió 10 días después en el hospital.