Fiscalía procesa a vocal de mesa por marcar papeletas y puede tener hasta dos años de prisión

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Welinton Kevin M. L., por el presunto delito de sustracción de papeletas electorales. El ciudadano fue detenido por su participación en el hecho registrado durante la jornada del referéndum del domingo 16 de noviembre de 2025 en Esmeraldas.

Según el detalle de Fiscalía, la causa se tramitará mediante procedimiento directo debido a la naturaleza del tipo penal de este hecho. La instrucción fiscal tendrá una duración de veinte días.

Según el hecho, durante la jornada electoral, un miembro de las Fuerzas Armadas que era el jefe del recinto electoral habría observado al ahora procesado, quien se desempeñaba como primer vocal principal de la Junta Receptora del Voto, marcando varias papeletas.

Al ser abordado por el uniformado, el sospechoso manifestó que sufragaba en nombre de familiares que se encontraban fuera del país. El uniformado lo entregó a la Policía Nacional junto con cuatro papeletas.

Conocido el hecho, la Fiscal de turno tomó procedimiento y, luego de varias diligencias, se desarrolló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. En esta diligencia se presentaron el parte policial de detención, la versión del agente aprehensor, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias físicas y la declaración del militar que alertó la situación.

Al finalizar la audiencia, el Juez Multicompetente de turno dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para Welinton Kevin M. L.: presentación periódica dos veces por semana y prohibición de salida del país, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Fiscalía procesa este caso de acuerdo con el artículo 332 del COIP, que sanciona la sustracción de papeletas electorales con una pena de seis meses a dos años de privación de libertad.