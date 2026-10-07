Fiscalía procesó a cuatro policías por tres presuntos delitos durante una detención

La Fiscalía General del Estado formuló cargos, el miércoles 7 de octubre, contra cuatro policías por su presunta participación en los delitos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, privación ilegal de la libertad y fraude procesal.

Según la investigación, los hechos se habrían registrado la tarde del 14 de octubre de 2024, cuando cuatro policías intervinieron a cinco personas que se encontraban en las inmediaciones de una empresa ubicada en el sector de la Ramírez Dávalos y avenida 10 de Agosto, en el centro norte de Quito.

Durante el procedimiento, los agentes habrían solicitado los documentos de identificación y efectuado registros personales.

#BoletínFGE | #Pichincha: 4 policías son procesados por presuntos delitos relacionados con la intervención y aprehensión de un ciudadano en #Quito. #FiscalíaEc identificó inconsistencias entre el parte policial y las versiones de testigos. Detalles ⬇️ https://t.co/8pf9fqOtFP https://t.co/sqRCldBZgf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 7, 2026

Según Fiscalía, "uno de los ciudadanos permaneció sentado en el lugar y, sin un motivo que justificara el uso de la fuerza policial, los agentes le habrían rociado gas lacrimógeno en el rostro, a corta distancia y en varias ocasiones".

Después se habría producido un forcejeo entre la víctima y los agentes policiales, quienes finalmente lo esposaron. Durante este procedimiento, se habría utilizado nuevamente gas lacrimógeno en varias ocasiones. Según la investigación, durante todo el evento el ciudadano habría permanecido en silencio.

El relato de estos hechos consta en las versiones de personas que presenciaron el evento, entre ellas un guardia de seguridad, una trabajadora de zona azul y dos trabajadores de un establecimiento comercial cercano.

El parte policial

Fiscalía contrastó las versiones de los cuatro testigos que estuvieron en el lugar de los hechos con el contenido del parte policial elaborado por los agentes.

Tanto en el parte como en las versiones, se atribuyó al ciudadano afectado una conducta provocadora, agresiones verbales y el presunto lanzamiento de un teléfono celular perteneciente a uno de los servidores policiales que lo aprehendieron.

“Es decir, existirían inconsistencias entre lo detallado en el parte policial y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, específicamente en las circunstancias en las que se produjo la intervención policial y la aprehensión”, enfatizó el Fiscal ante el Juez.

En este contexto, Fiscalía señaló que la víctima fue aprehendida inicialmente insultar a los agentes policiales, pese a que, según las evidencias, no existiría un hecho cometido en circunstancia flagrante que justificara su aprehensión.

"La experticia de Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza determinó que, en este caso, no se habrían cumplido los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben observar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al emplear la fuerza", señaló la Fiscalía.

El Juez de Garantías Penales ordenó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante Fiscalía de los cuatro policías procesados.