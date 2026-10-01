Policías habrían vendido carros, autopartes y celulares retenidos como evidencia en Guayaquil

Policías en servicio activo y pasivo, junto con dos civiles, son procesadas por presunta asociación ilícita relacionada con la manipulación de evidencias, según informó la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado informó que formuló cargos contra 13 personas —entre ellas, policías en servicio activo y pasivo— por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

Según la investigación, estarían vinculadas con la manipulación de evidencias y la sustracción y comercialización de vehículos y autopartes de patios de retención de Guayaquil.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) inició una investigación previa el 8 de enero de 2026.

Un parte denunció la corrupción

Esto luego de recibir un parte policial de la Unidad de Intervención Investigativa de la Dirección Nacional de Investigación de la Dinased.

El documento informaba sobre la identificación de una presunta estructura que operaría en el Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Zona 8, mediante la alteración de evidencias en beneficio de terceros.

Según las denuncias recibidas durante la investigación, personal policial estaría involucrado en la venta de vehículos y autopartes que permanecían bajo custodia en patios de retención.

De igual manera, teléfonos celulares que se encontraban en el centro de acopio sin orden de salida.

Entre los hechos investigados consta el caso de un vehículo que permanecía retenido en el patio de Chongón, tras un procedimiento relacionado con sustancias sujetas a fiscalización.

El automotor habría salido irregularmente del patio y sido vendido por USD 12 000.

El comprador señaló a uno de los ahora procesados como participante en la transacción.

Detenciones

Con base en los elementos recabados, Fiscalía solicitó boletas de detención con fines investigativos contra varias personas.

El 30 de septiembre de 2026 se ejecutaron dieciséis allanamientos en los sectores de Los Vergeles, La FAE, Alborada, Pradera.

También en los bloques multifamiliares de la Policía, ubicados en la avenida Barcelona, en el noroeste de Guayaquil.

Como resultado, fueron detenidas 13 personas, entre ellas policías en servicio activo y pasivo y dos civiles.

Incautaciones

Durante las intervenciones se incautaron teléfonos celulares y documentos relacionados con la investigación.

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, entre ellos partes informativos y de aprehensión.

Asimismo, versiones de los agentes capturadores, formularios de cadena de custodia e informes periciales.

De igual manera, interceptaciones telefónicas, diligencias de vigilancia y seguimiento, y conversaciones de WhatsApp.

Decisión judicial

El Juez de la causa acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Luis Adolfo Y. S., David Darío O. B., Daniel Alexander B. F., Dixon Alejandro Ch. M. —policías en servicio activo— y Wilmer Yamil A. C., policía en servicio pasivo.

Para Daniel A. R., Estuardo A. A., Richard B. I., Jamil M. M., Erika T. C., Tommy E. Q. —policías en servicio activo—, Jhonny B. M. y Douglas G. M. —civiles—, el Juez dispuso prohibición de salida del país.

También deben cumplir con presentación los lunes y viernes ante el Fiscal que conoce la causa. La instrucción fiscal durará noventa días.

Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años.