Fiscalía realiza allanamientos en 11 inmuebles de Pichincha y Guayas por presunto peculado

Personal de la Policía Nacional y de Fiscalía realiza allanamientos en Guayas y Pichincha.

Miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado realizan allanamientos en 11 inmuebles en Guayas y Pichincha este jueves 28 de agosto del 2025. La diligencia es parte de la investigación en el caso Apagón.

En este caso se investiga presunto peculado en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación de Eléctrica de Ecuador (Celec) y la empresa Progen en 2024, durante la crisis energética que vivió Ecuador.

Entre los inmuebles intervenidos se incluyen domicilios y oficinas vinculadas a las personas investigadas. Durante la acción, se recaban indicios como computadores, documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares, entre otros, detalló la Fiscalía en su cuenta de X.

Por este mismo caso se realizaron allanamientos también el pasado 28 de julio. La investigación involucra a exfuncionarios del Estado y el exviceministro de Energía y exgerente de Celec, Fabián Calero.

Las indagaciones surgen luego de que la Contraloría General del Estado determinó un perjuicio de 100 millones de dólares para el Estado por los contratos firmados con la empresa estadounidense Progen, para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral.