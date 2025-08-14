Funcionario grabado cuando se negó a formalizar una detención enfrenta proceso disciplinario

Los funcionarios judiciales trabajan en horarios extendidos para garantizar el acceso a la justicia.

"No le puedo recibir esto". Estas fueron las palabras del secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar del sur de Guayaquil para no formalizar una detención.

El comportamiento fue captado en video y difundido en redes sociales este jueves 14 de agosto del 2025. En este clip se escucha decir al funcionario judicial que su turno es "desde las 16:00 hasta las 24:00".

Luego observa su celular y confirma que su jornada no había terminado porque eran las 23:25, sin embargo, se niega a formalización de la detención de una persona arrestada por la Policía.

Además, el funcionario afirmó que no le podía recibir la documentación porque se iba a demorar mínimo media hora en el sorteo correspondiente para dar inicio al proceso judicial y su jornada laboral estaba por concluir.

El hombre que solicitaba el procedimiento insiste que eso no es un impedimento y que debe garantizar el debido proceso. "Estoy viniendo dentro del horario que ustedes laboran", recalca el ciudadano.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura calificó este comportamiento como inaceptable y confirmó que se iniciaron acciones disciplinarias contra el secretario.

El organismo confirmó que se traslado al funcionario a otra dependencia judicial, pero, una vez concluido el proceso disciplinario, "se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente conforme a la ley".

"El acceso a la justicia no está sujeto a horarios, nuestro deber es garantizar que todos reciban una adecuada atención, basada en los principios de celeridad y transparencia", manifestó Mario Godoy, presidente de la Judicatura en su cuenta de X.