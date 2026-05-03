¿Qué es y cómo funciona el modo liquid glass que incorporó WhatsApp?

WhatsApp inició el despliegue de un nuevo rediseño conocido como “Liquid Glass”, una interfaz con transparencias y efectos visuales que simulan capas flotantes. Sin embargo, la actualización no está disponible para todos los usuarios, incluso si tienen la aplicación al día.

El cambio ya genera expectativa en redes sociales, pero su activación depende de factores clave como el sistema operativo y la habilitación progresiva por cuenta.

¿Qué es el modo Liquid Glass en WhatsApp?

El concepto de “Liquid Glass” no nació en WhatsApp, sino en Apple. Fue presentado como parte de iOS 26, con una estética basada en transparencias, desenfoques suaves y animaciones más fluidas.

En la práctica, este diseño permite que elementos como botones, barras y menús luzcan más dinámicos, con un efecto translúcido que resalta el contenido sin ocultar la interfaz.

¿En qué celulares ya está disponible?

Por ahora, el rediseño se concentra principalmente en iPhone compatibles con iOS 26. No depende tanto del modelo del dispositivo, sino de si puede ejecutar esa versión del sistema operativo.

Además, la disponibilidad está ligada a versiones específicas de WhatsApp. Por ejemplo, actualizaciones recientes en iOS ya son compatibles con este cambio visual, aunque no todos los usuarios lo ven de inmediato.

¿Por qué no aparece en todos los teléfonos?

El despliegue de nuevas funciones en WhatsApp se realiza por etapas. Esto significa que:

No todos los usuarios reciben la actualización al mismo tiempo

Puede activarse primero en ciertos países o cuentas

Dos personas con la misma versión pueden ver interfaces distintas

Este método permite a la empresa monitorear el rendimiento y evitar fallos masivos.

¿Qué pasa con Android?

En dispositivos Android, el panorama es distinto. El diseño “Liquid Glass” está ligado al ecosistema de Apple, por lo que su implementación en Android avanza más lentamente o con adaptaciones.

Algunas funciones podrían llegar primero a versiones beta, disponibles a través de Google Play, aunque estas versiones pueden presentar errores.

Cómo saber si ya tienes el nuevo diseño

Los cambios más visibles incluyen: