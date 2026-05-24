Futbolistas y entrenador, detenidos por presunta extorsión a presidente de equipo

Dos futbolistas y un entrenador fueron detenidos por extorsión, en Ambato y Portoviejo

Dos futbolistas y un director técnico fueron detenidos por la Policía bajo la sospecha de extorsionar al presidente de un equipo de fútbol de Ambato y Portoviejo.

Las investigaciones policiales se iniciaron luego de el dirigente deportivo denunciara que, desde el pasado 14 de mayo de 2026, venía recibiendo mensajes extorsivos mediante WhatsApp.

Según él, los involucrados le exigían USD 3 500 a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares, informó la Policía.

Los sospechosos fueron identificados

Para amedrentar a la víctima, le enviaban videos grabados en los exteriores de su domicilio, evidenciando que realizaban un seguimiento continuo a su entorno.

De acuerdo con la información policial, debido a la presión, el presidente realizó un pago inicial parcial de entre USD 30 y USD 40, pero luego reportó el delito pidiendo auxilio.

Los sospechosos fueron identificados como Iban Alexis C., futbolista de 27 años, Wilmer Joao S., futbolista de 30 años y Jorge Iván V., director técnico de 49 años.