El hombre que disparó frente a la Casa Blanca, en EE.UU., fue abatido

La tarde de este sábado 23 de mayo de 2026, se reportaron múltiples disparos en los exteriores de la Casa Blanca, lo que provocó una movilización inmediata de las fuerzas de seguridad pública.

El incidente se encuentra bajo una "estricta investigación" y ha generado el despliegue de varios protocolos de emergencia en Washington D.C..

Periodistas fueron evacuados del lugar

Las detonaciones se escucharon en las inmediaciones de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, muy cerca del Edificio Ejecutivo Eisenhower dentro del complejo presidencial.

Corresponsales de cadenas internacionales indicaron haber escuchado al menos 30 disparos en la zona exterior.

El responsable del hecho fue abatido

Periodistas y equipos que transmitían desde los jardines fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto y confinados de forma preventiva en la sala de prensa.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a una persona que, según la agencia, se acercó a un puesto de control de seguridad y les disparó.

"Los agentes del Servicio Secreto respondieron, impactando al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde murió posteriormente", señalaron en un comunicado.