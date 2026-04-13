Quito: Decomisan más de USD 100 000 en billetes falsos en el Terminal de Carcelén

Personal militar revisó las encomiendas en la terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito.

Un operativo militar permitió el decomiso de más de 100 000 dólares en billetes falsos en el norte de Quito. La intervención se realizó en el Terminal Terrestre de Carcelén, informó el Ejército la noche del domingo 12 de abril del 2026.

La acción fue ejecutada por la Brigada de Comunicaciones N.º 33 Rumiñahui, como parte de los controles de seguridad enfocados en armas, municiones y explosivos. Sin embargo, durante la revisión de encomiendas en oficinas de una cooperativa de transporte, los uniformados detectaron dinero falsificado oculto entre los paquetes.

Según el reporte oficial, se encontraron:

2 527 billetes falsos de 20 dólares, que suman 50 540 dólares.

2 501 papeles moneda de la misma denominación, equivalentes a 50 020 dólares.

En total, el operativo permitió retirar de circulación más de 100 000 dólares en billetes falsos, lo que evidencia el uso del sistema de encomiendas para la posible distribución de dinero ilegal en Ecuador.

Tras el hallazgo, las evidencias fueron entregadas a la Policía Nacional del Ecuador, entidad que inició las investigaciones para determinar el origen del dinero, su destino y la posible participación de organizaciones delictivas vinculadas a la falsificación de moneda.