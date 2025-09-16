Zozobra en Guayaquil por ataque con explosivos a un mercado; denuncian extorsiones

Los vidrios de algunas viviendas y autos quedaron afectados por el ataque.

Vehículos y viviendas quedaron afectados en los exteriores del Mercado Municipal Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil por un presunto ataque con explosivos ocurrido la tarde de este martes 16 de septiembre del 2025.

Videos en redes sociales muestran que los vidrios de las viviendas se rompieron tras la explosión. Según los habitantes del sector, a la zona llegaron dos personas desconocidas y dejaron un costal con explosivos en una pared al interior del mercado. Además, entregaron al guardia de seguridad un panfleto.

Los comerciantes aseguran que se trata de miembros de grupos delictivos que buscan amedrentarlos por negarse a pagar una extorsión.

En las imágenes se ve que uno de los edificios cercanos al sector quedó con los ventanales destruidos por la onda expansiva de la explosión. Además, un vehículo sufrió daños en la carrocería.

Tras suscitarse la emergencia, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para realizar las pericias correspondientes. Indicaron que no hay personas heridas tras el ataque con explosivos.

Los uniformados trabajan en la recolección de indicios para para dar con los responsables de este atentado.

En agosto pasado, un ataque similar ocurrió en la Bahía de Guayaquil, zona que se ya ha sufrido varios atentados por bandas criminales.