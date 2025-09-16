Esto se sabe sobre el asesinato de una madre y sus tres hijas menores de edad en Guayaquil

El asesinato de una madre y sus tres hijas en Flor de Bastión, en Guayaquil, es investigado.

Guayaquil volvió a estremecerse por una masacre perpetrada en el distrito Nueva Prosperina, el noroeste de la urbe. Una madre de 34 años y sus tres hijas, de 15, 14 y 12 años, fueron asesinadas con armas de fuego dentro de su vivienda en el sexto bloque de Flor de Bastión, la tarde de este lunes 15 de septiembre de 2025.

Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados ingresó a la segunda planta de la casa y comenzó a disparar contra la familia. El esposo de la mujer logró sobrevivir al ataque, aunque resultó herido.

Personal de Criminalística y agentes de investigación de la Policía llegaron al lugar y acordonaron la zona con cintas de seguridad para poder recopilar los indicios para la investigación y así determinar las causas de estas muertes violentas.

Un funcionario del Municipio de Guayaquil y su familia fueron asesinados

Además, personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos de la mujer y las tres menores de edad y trasladarlos a la morgue. La Policía también realiza operativos de búsqueda de los responsables.

No es la primera vez que se registra un acto de violencia en Flor de Bastión. Lo ocurrido el lunes 15 de septiembre es la tercera masacre contra una familia en menos de un mes. El 28 de agosto, un hombre de 57 años, su esposa y su hija fueron asesinados en su vivienda.

Otra familia también fue asesinada en la ciudadela Rotaria, al noroeste de la ciudad, el pasado 3 de septiembre. En este caso, las víctimas fueron un hombre de 66 años, su esposa de 63 y su hijo de 28 años.