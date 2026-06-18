Internamiento preventivo para adolescentes por ataque armado en aeropuerto de Guayaquil

Dos adolescentes fueron detenidos por el ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil.

Un juez ordenó, este jueves 18 de junio de 2026, internamiento preventivo para dos adolescentes por el ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil.

La Fiscalía informó que un juez de Guayas ordenó la medida cautelar para los adolescentes de 15 y 14 años, detenidos en el aeropuerto tras un ataque armado.

Ambos son procesados por el presunto asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, presunto cabecilla de "Los Águilas".

Los adolescentes fueron detenidos el miércoles, tras presuntamente disparar en varias ocasiones contra dos hombres que llegaban del exterior.

Como resultado del ataque, uno de ellos murió y otro resultó herido.

El autor intelectual del crimen no ha sido identificado. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el ataque responde a una pugna de organizaciones criminales.