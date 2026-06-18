Cuerpo de hombre asesinado en aeropuerto de Guayaquil fue entregado a familiares

Un hombre murió en un ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil.

El cuerpo del hombre asesinado en el aeropuerto de Guayaquil fue entregado a sus familiares, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, este jueves 18 de junio de 2026.

Carlos Alberto Suástegui Villanueva, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización criminal "Los Águilas", fue atacado al llegar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el miércoles.

Tras recibir varios disparos fue auxiliado por personas en el sitio y embarcado en un vehículo que se encontraba en el sitio para partir en busca de ayuda.

De acuerdo con Reimberg, el hombre habría sido llevado a varios centros de salud donde no fue atendido.

Finalmente, en El Triunfo fue recibido y es donde se le realizó la autopsia.

Mientras las investigaciones continúan, el cuerpo fue entregado a la familia, indicó el ministro.

Menores de edad aislados tras ataque armado

Por este crimen fueron aislados dos adolescentes de 15 y 16 años. Por este caso "vamos a ver que se haga lo correcto", dijo Reimberg.

También añadió que se investiga a qué organización criminal pertenecen los menores que atacaron a hombres en el aeropuerto de Guayaquil.

El autor intelectual no ha sido identificado, pero Reimberg aseguró que el ataque responde a disputas de bandas criminales.