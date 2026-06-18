Gobierno despliega más de 13 000 uniformados tras declaratoria de conflicto armado

El Gobierno de Daniel Noboa reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad en varias zonas del país.

La tarde de este jueves, 18 de junio de 2026, se desplegó un contingente de más de 13 000 uniformados en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, como parte de las acciones posteriores a la declaratoria de conflicto armado interno.

El despliegue contempla la movilización de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia sectores considerados estratégicos en estas cuatro provincias.

La medida busca fortalecer los controles de seguridad y las operaciones en territorio tras la emisión del Decreto Ejecutivo 424.

El despliegue forma parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas del orden público y la protección de la población.