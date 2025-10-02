Xavier Jordán apareció en redes sociales tras el allanamiento de su vivienda en Miami, EE.UU

En un video desde Miami, Xavier Jordán afirmó estar bien tras el operativo en su casa de Miami.

Tras el allanamiento realizado en su casa de Miami, Estados Unidos, Xavier Jordán publicó un video en su cuenta de la red social X. En el primer video de 21 segundos Jordán dijo estar “en un día normal” y negó algún tipo de afectación.

En el mensaje del video también se refirió a la justicia de Estados Unidos, en medio de los procesos que enfrenta por el magnicidio de Fernando Villavicencio y por delincuencia organizada en el caso Metástasis. "Señores siempre les he dicho en no hay fiscales y ni jueces corruptos", escribió.

La aparición de Jordan se dio después de algunas horas que se ejecutó un allanamiento en la residencia de Jordán, ubicada en Miami, Florida. “Ecuador, ¿cómo están? Estamos bien. Más tarde seguiremos informando. Ando en mi día normal. Por ahí. Veo a las cloacas queriendo llamar la atención. Más tarde les cuento. Se me cuida desde la ciudad del Sol. Un día lindo”. Dice y en el fono se ve la piscina de su casa.

Jordán enfrenta una investigación por el magnicidio de Villavicencio y otro por presunta delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Ambos expedientes lo vinculan con estructuras que habrían operado en coordinación con Leandro Norero, alias “El Patrón”.

Después volvió a subir un segundo video. Cuestionó a la prensa. "Después porqué los demandan en Estados Unidos. Uno tiene que decir la verdad. Yo estoy libre y feliz con mi familia. Sigan mintiendo (...) A nadie le voy a permitir que juegue con el nombre de mi familia. Las cosas tienen que decirse como son".