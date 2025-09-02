Fiscalía de Latacunga llama a Leonidas Iza a rendir versión por secuestro de tres policías

El exdirigente de la Conaie Leonidas Iza confirmó que la Fiscalía de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, lo citó para que rinda su versión sobre el caso de un supuesto secuestro de tres policías.

Iza en un extenso texto en su cuenta de X relató los hechos sucedidos a mediados de agosto del 2025, cuando, agentes policiales ingresaron a la comunidad de San Ignacio, en una supuesta investigación contra el exdirigente.

Iza sostiene que este accionar puso "en riesgo su seguridad y la de las familias de la comunidad" que retuvo a los agentes y "emprendieron un proceso de investigación y determinaron responsabilidades" de los policías.

El 25 de agosto la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que la Fiscalía era la encargada de adelantar las diligencias para esclarecer los hechos.

“Desde Carondelet podemos añadir que tres miembros de la Policía Nacional fueron retenidos en contra de su voluntad y en ese sentido se presentó una denuncia por secuestro y esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente”, afirmó Jaramillo.

Los policías estaban acusados de realizar un seguimiento al líder indígena, sin embargo, la Fiscalía aclaró posteriormente que se encontraban cumpliendo labores investigativas oficiales.

Durante su retención, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) organizó audiencias comunitarias donde los agentes debieron ofrecer disculpas públicas antes de ser liberados el jueves 21 de agosto en horas de la noche.

Ante estos acontecimientos, Iza confirmó que la convocatoria a rendir versión se fijó para el próximo miércoles 3 de septiembre a las 09:00 am en la Fiscalía provincial de Cotopaxi.

"Me investigan por supuesto secuestro, cuando ha quedado demostrado que existió un procedimiento de aplicación del sistema de justicia ancestral dónde se decidió cooperar y colaborar con la justicia ordinaria", dijo Iza que tildó el llamado como persecución.