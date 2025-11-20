'Quítense de la cabeza que habrá visitas' a la cárcel del Encuentro, dice Reimberg a Defensor

John Reimberg adelantó que el gobierno cuenta con el terreno para la nueva megacárcel de Ecuador.

"Aquí no es de querer ir para la novelería", respondió este jueves 20 de noviembre de 2025 el minsitro del Interior, John Reimberg, al pedido del Defensor del Pueblo para visitar la cárcel del Enecuentro.

"Quiténse de la cabeza que van a haber estas visitas de prensa, que va a ir el Defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Esto es un centro de máxima seguridad", dijo Reimberg en una entrevista radial.

Reimberg insistió en que "aquí se cumple el régimen especial para todos" y no permitirá que nadie llegue a la cárcel del Encuentro para "hacer un show con alguno de los presos".

En la víspera, el miércoles, el Defensor del Pueblo, César Córdova, solicitó al ministro del Interior visitar la cárcel del Encuentro para verificar en qué condiciones se encuentran los presos trasladados hasta allí.

El funcionario indicó que se revisarán temas como el economato, los contratos para alimentación, dotación de agua potable, entre otros temas propios del funcionamiento de las cárceles.

El Ministro del Interior respondió a los señalamientos de que la cárcel de Santa Elena no cuenta con los servicios basicos y aseguró que cuando los presos fueron trasladados a La Roca ocurrió lo mismo.

"Fue el mismo discurso. Acá piden medicinas, están las medicinas, hay agua, hay comida", dijo Reimberg sobre denuncias realizadas por la abogada del exvicepresidente Jorge Glas sobre su estado dentro de la prisión.

El Ministro apuntó que la vida de Glas "es lo más cuidado que está", aludiendo a anteriores declaraciones sobre el riesgo que aseguró sufrir dentro de la prisión.