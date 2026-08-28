José Serrano llegó a Ecuador y fue trasladado a la cárcel de El Encuentro

El exministro del Interior del correísmo José Serrano llegó a Guayaquil la noche de este viernes 28 de agosto de 2026, procedente de Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia migratoria.

En Ecuador tiene una orden de prisión preventiva dentro del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio.

José Serrano arribó a Guayaquil

Aproximadamente a las 23:05 de este viernes, José Serrano llegó a Ecuador en un vuelo procedente de Estados Unidos. Su arribo a Guayaquil estaba previsto entre las 02:00 y 03:00 de la madrugada.

El exministro del Interior permanecía en Estados Unidos bajo custodia migratoria, después de un proceso que terminó con su salida de ese país. Tras su llegada a Ecuador, pasó a disposición de las autoridades nacionales.

⚖️ https://t.co/CJNT4oZ6nD 👉 El exministro José Serrano llega a Ecuador procedente de Estados Unidos y es trasladado al centro penitenciario de El Encuentro. pic.twitter.com/LOe3XyA3cl — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 29, 2026

Tiene prisión preventiva por el caso Villavicencio

En Ecuador, Serrano tiene vigente una orden de prisión preventiva dentro del caso conocido como Magnicidio de Fernando Villavicencio. La Fiscalía lo procesa como presunto autor mediato del asesinato del excandidato presidencial.

El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio salía de un mitin político en el norte de Quito.

La investigación busca determinar las responsabilidades de quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la planificación del asesinato.

Traslado a la cárcel de El Encuentro

Luego de su llegada a Guayaquil, estaba previsto que Serrano sea trasladado a la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

El traslado fue anunciado previamente por el presidente Daniel Noboa, quien señaló que el exfuncionario sería llevado a ese centro penitenciario una vez que retornara al país.

La llegada de Serrano ocurre mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de Fernando Villavicencio. Fiscalía ha pedido que los siete procesados en esta causa sean llamados a juicio.

Imágenes de la llegada del avión con José Serrano