Así operaba el policía procesado por presuntamente ofrecer pases y traslados en Quito

Una UPC en Quito fue allanada el 27 de agosto de 2026.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos, este viernes 28 de agosto de 2026, contra Luis C., policía en servicio activo, por el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias.

Según las investigaciones, el procesado habría solicitado dinero a otros policías a cambio de intermediar ante las autoridades correspondientes para conseguir pases o traslados a determinadas unidades de la Policía Nacional.

La jueza que conoció la causa acogió el pedido de Fiscalía y dispuso el inicio de la investigación pública por 90 días. En ese tiempo se recopilarán evidencias para esclarecer el caso.

Como medidas cautelares, ordenó la prohibición de salida del país, la presentación periódica una vez por semana ante Fiscalía y la colocación de un grillete electrónico. También se dispuso la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal de la Unidad Nacional de Transparencia explicó que la investigación previa se inició el 10 de abril de 2026.

La Sección de Investigación de Conducta Policial dio a conocer a Fiscalía información sobre una presunta red de corrupción que operaría en Quito.

Entonces Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, empleó técnicas especiales de investigación, entre ellas, seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones, además de entrevistas y versiones.

Según las pesquisas, los pagos solicitados habrían sido efectuados mediante transferencias a una cuenta bancaria personal del policía procesado.

El 27 de agosto de 2026, Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en Quito, uno de ellos en una Unidad de Policía Comunitaria del circuito Iñaquito.

Durante estas diligencias se levantaron indicios, entre ellos, un teléfono celular y una computadora portátil, que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Según el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de oferta de realizar tráfico de influencias se sanciona con cárcel de tres a cinco años.