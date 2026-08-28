¿A cuántos años le sentenciaron a Lenín Moreno y su familia en caso Sinohydro?

Lenín Moreno y su esposa estuvieron presentes durante la audiencia de juicio del caso Sinohydro, para escuchar la sentencia.

Un Tribunal de la Corte Nacional condenó, el viernes 28 de agosto de 2026, a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro, informó la Fiscalía.

El "Tribunal de juicio declara culpable del delito de cohecho al exvicepresidente de la República, Lenín M." y le impuso la condena de cinco años de cárcel junto a otras seis personas, incluido un exembajador chino, informó el Ministerio Público por la red X.

Ellos fueron sentenciados a cinco años por ser acusados por Fiscalía como autores directos del delito de cohecho.

El exgobernante, de 73 años, ya anticipó que apelaría el fallo de primera instancia, en el que también fueron condenados su esposa y otros familiares.

En cambio, a la esposa, hija, cuñada y dos hermanos de Lenín Moreno fueron sentenciadoos a dos años y seis meses de prisión por complicidad.

Los jueces indicaron que, Moreno valiéndose de su condición de vicepresidente, ejecutó actuaciones para viabilizar el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Tras conocer su sentencia y la de su familia, el expresidente Lenín Moreno se pronunció sobre la decisión judicial.

“El que firmó el contrato para la hidroeléctrica es Rafael Correa. Fue un contrato de gobierno a gobierno con China. La construcción la hizo Jorge Glas. Y en la inauguración de la obra no me invitaron porque yo no tenía nada que ver”.