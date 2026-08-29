Aquiles Alvarez declarado culpable y sentenciado en el caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue sentenciado a seis años y nueve meses de prisión este sábado 29 de agosto de 2026 dentro del denominado caso Triple A.

El Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de Corrupción y Crimen Organizado lo declaró culpable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.

¿Por qué fue condenado?

Según la resolución, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad penal de Alvarez.

La Fiscalía sostuvo que entre 2020 y 2024 operó un esquema mediante el cual combustible subsidiado destinado a determinados segmentos habría sido comercializado en sectores distintos a los autorizados.

La acusación señaló a Alvarez por su relación con empresas involucradas en la comercialización de combustibles. El Tribunal concluyó que, por los cargos que ocupó dentro de estas compañías, tenía conocimiento e injerencia en sus operaciones.

Fiscalía había pedido la pena máxima

Antes de conocerse la resolución, Fiscalía había solicitado para Alvarez una pena de seis años y nueve meses de prisión, considerada la pena máxima solicitada dentro de su acusación.

Durante los alegatos finales, Fiscalía solicitó precisamente una condena de seis años y nueve meses de prisión, considerando agravantes, para Alvarez y otros procesados señalados como autores directos.

La Fiscalía calculó que el esquema investigado habría ocasionado un perjuicio de USD 61.5 millones al Estado, relacionado con aproximadamente 22.8 millones de galones de diésel y gasolina.

Segunda sentencia contra Aquiles Alvarez

Esta se convierte en una segunda sentencia de prisión contra el alcalde de Guayaquil.

Alvarez ya había recibido una condena de tres años de cárcel en el caso Grillete, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Actualmente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en Santa Elena.

¿Qué investigó el caso Triple A?

La investigación comenzó por una denuncia de la autoridad de regulación energética sobre posibles irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles.