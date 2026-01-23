Juez ordena captura de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca reacciona a la decisión judicial

La orden se emitió este viernes 23 de enero del 2026. Un juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca ordenó localizar y capturar al alcalde Cristian Zamora.

Según reseña el portal Primicias, este viernes 23 de enero, el burgomaestre estaba convocado a una audiencia de juicio dentro de un proceso penal por presuntas injurias en contra de la ciudadana Rosa Magdalena Torres.

La diligencia se desarrolló solo con la presencia del abogado defensor de Zamora, y esto hizo que el juez Alfredo Serrano Rodríguez ordenara su captura con el fin de garantizar su presencia en el proceso.

La orden emitida por el juez establece que la detención sería por un plazo máximo de 24 horas y con el único fin de que el Alcalde sea llevado de manera obligatoria a la audiencia que será convocada posteriormente.

Por su parte la defensa de la parte acusadora sostiene que Zamora ha evitado comparecer a la audiencia en ocasiones anteriores.

Proceso data de 2024

El presunto delito de injurias que enfrenta el alcalde Zamora data de septiembre de 2024, según los archivos del sistema del Consejo de la Judicatura.

En esa fecha se admitió la denuncia de Rosa Torres en contra de Zamora.

Zamora confirmó la querella y explicó que todo surgió a raíz de una denuncia del padre de un menor, que estaba en un centro de cuidado infantil municipal, de un supuesto abuso de la funcionaria.

Zamora señaló que él se pronunció sobre el hecho y procedió con la separación de la ahora exfuncionaria, y eso habría motivado la denuncia en su contra.

Reacción de Zamora

Cristian Zamora se pronunció en horas de la noche en un video colgado en su red social de X sobre la disposición judicial en su contra.

Según el funcionario no pudo presentarse por encontrarse inaugurando obras en una zona rural de la ciudad.

Además, señaló que para la próxima audiencia se presentará a la audiencia del caso judicial que señaló "esta prescrito".