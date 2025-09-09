Jueza dicta prisión preventiva contra familiares de alias 'Fito' por presunto lavado de activos

Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito' fue entregado a las autoridades estadounidenses este domingo 20 de julio del 2025.

10 familiares o personas cercanas a alias 'Fito' y cuatro empresas fueron procesadas por presunto lavado de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía General.

Todos fueron vinculado al caso denominado 'Blanqueo Fito'. En esta causa penal ya están procesados seis integrantes del círculo familiar del cabecilla.

Tras la audiencia de vinculación que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, una jueza dicta prisión preventiva contra nueve procesados y dictó presentación periódica ante una autoridad judicial para un imputado por ser adulto mayor.

Además, la magistrada ordenó la clausura, suspensión temporal e intervención de las cuatro empresas. También otorgó la incautación de 30 bienes inmuebles.

En la lista de nuevos vinculados está el padre y madre, esposa, hermano, dos hijos y cuñados de alias ‘Fito’. Él fue extraditado el pasado 20 de julio de Ecuador a Estados Unidos donde enfrenta procesos penales relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado.

¿Qué se investiga en el caso 'Blanqueo Fito'?

La investigación de este caso salió a la luz en junio del 2025, cuando, por medio de un operativo ejecutado en tres provincias del país, fueron capturados el hermano de 'Fito', Yandry Macías Villamar; su cuñado Jorge Peñarrieta, y los padres y hermano de su pareja, Verónica Briones.

En ese entonces el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que esas personas conformaban una red delictiva que habría lavado alrededor de 24 millones de dólares para el líder criminal entre 2016 y 2024.

Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos contra estos detenidos, la Fiscalía señaló que la estructura era mucho más amplia y que tenía "tres brazos" conformados por más personas del círculo familiar del líder de Los Choneros.

Por lo tanto, Fiscalía pidió la vinculación de más familiares de Fito: su esposa, Mariela Peñarrieta; sus hijos Michelle y Jair Macías; sus padres, Ramón Macías y Violeta Villamar; su hermano Ronald Macías, y sus cuñados Irene y Julio Peñarrieta y Angie Briones.

De acuerdo con la fiscal del caso, estas personas, "paralelamente a la convergencia criminal liderada por Fito, ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y principalmente beneficiarse de activos de origen ilícito".

Lo habrían supuestamente hecho por medio de al menos cuatro empresas, que también se busca vincular a esta investigación.