El primer juicio por delito de lesa humanidad en Ecuador se iniciará este miércoles 5

Más de una década después la Corte Nacional de Justicia iniciará el juicio por lesa humanidad.

La audiencia oral de juzgamiento por el delito de lesa humanidad en el denominado caso Alfaro Vive Carajo 'Vaca, Cajas y Jarrín' se instalará desde las 08:30 de este miércoles 5 de noviembre de 2025.

La Corte Nacional de Justicia convocó a la diligencia del primer juicio por delito de lesa humanidad en Ecuador más de una década despúes.

En este caso están procesados los oficiales en servicio pasivo: Juan Raúl Viteri Vivanco, Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera.

Según lo señalado por Fiscalía hace 10 años, los señalados "habrían pertenecido a la estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad entre 1984 y 1988".

Las víctimas de este caso son Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, durante el gobierno de León Febres Cordero.

En 2015 se intentó instalar el juicio por lesa humanidad. Sin embargo, la audiencia se suspendió porque uno de los procesados no se presentó y no se lo puede juzgar en ausencia.

Un caso de 1985

El Ministerio Público detalló que el delito se habría cometido el 10 de noviembre de 1985, cuando las víctimas fueron detenidas en Esmeraldas.

Militares les pidieorn sus identificaciones y los detuvieron a pesar de no contar con una orden judicial. Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín fueron trasladados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, Pichincha.

En ese momento las autoridades negaron la detención de las tres personas. Sin embargo, reportes de inteligencia revelaron que sí ocurrió.

Cajas y Jarrín estuvieron detenidos 15 días. En ese tiempo sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales antes de ser liberados, según la Fiscalía.

Mientras tanto Vaca continuó detenido y "en situación de desaparición forzada durante tres años". Fiscalía apunta que incluso se eliminó su registro de filiación del Registro Civil.

Vaca fue liberado a medidados de 1988, de acuerdo con el Ministerio Público.