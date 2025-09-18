Caso Sinohydro: Fiscalía pide llamar a juicio al expresidente Moreno como autor de cohecho
La Fiscalía General del Estado acusó y pidió llamar a juicio a 23 personas por el presunto cometimiento del delito de cohecho.
18 sep 2025 - 13:10
La Fiscalía General del Estado pidió que se llame a juicio a 24 personas, entre ellas al expresidente Lenín Moreno. Así ocurrió este jueves 18 de septiembre de 2025 el quinto día de audiencia dentro del caso Sinohydro, en el que se investiga el delito de cohecho.
Wilson Toainga, fiscal general subrogante, terminó su dictamen acusatorio y pidió que todos los procesados sean llamados a juicio.
El Ministerio Público acusó a cinco de los procesados como presuntos autores directos de cohecho activo, mientras que otros cuatro fueron señalados como presuntos autores directos de cohecho.
Otras 15 personas fueron señaladas como cómplices por diferentes participaciones en el caso que se investiga.
La Fiscalía apuntó que los procesados conformaron una presunta red de corrupción en torno a la contratación de Coca Codo Sinclair, cuando Moreno era vicepresidente, durante el mandato de Rafael Correa.
El caso Sinohydro investiga el presunto delito de cohecho, cometido entre 2010 y 2019, cuando Moreno se desempeñaba como Vicepresidente de la República. Según la Fiscalía, en ese lapso se pagaron millonarios sobornos, en la licitación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El Ministerio Público cuantifica el movimiento ilegal de dinero en unos 76 millones de dólares, por lo que procesó a 40 personas, aunque solo 24 participaron en la audiencia preparatoria de juicio.
En la comisión del delito estaría involucrada la empresa china Sinohydro, que pagó sobornos a cambio de ganar la licitación del contrato. Además, pidió que el financiamiento de la obra sea por parte del EximBank, de China.
Procesados
Autores directos de presunto cohecho:
- Lenín Moreno, expresidente de la República.
- Luciano Cepeda, exgerente de Coca Codo Sinclair.
- Henry Galarza, exgerente de Coca Codo Sinclair EP.
- Conto Patiño, exrepresentante comercial de Sinohydro en Ecuador y amigo personal de Moreno.
Autores directos de presunto cohecho activo:
- Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador y exrepresentante legal de Sinohydro Corporation.
- Yang Huiji, apoderado general y representante de Sinohydro Corporation en Ecuador.
- Song Dongdsheg, apoderado general y representante de Sinohydro Corporation en Ecuador.
- Wu Yo, apoderado general y representante de Sinohydro Corporation en Ecuador.
- Liu Aisheng, apoderado general de Sinohydro Corporation.
- Judith Rocío G. N., esposa de Lenín Moreno.
- Irina M. G., hija de Lenín Moreno.
- Guillermo Renán M. G., hermano de Lenín Moreno.
- Edwin Ovidio M. G., hermano de Lenín Moreno.
- Martha Guisella G. N., hermana de Judith Rocío G. N..
- María Auxiliadora P. H., hija de Conto Patiño.
- Xavier José M. C., esposo de María Auxiliadora P. H. y yerno de Conto Patiño.
- Juan Carlos P. H., hijo de Conto Patiño.
- Patricia de las Mercedes P. H., hija de Conto Patiño.
- Manuel Ignacio P. H., hijo de Conto Patiño.
- Priscilla B. P., nieta de Conto Patiño.
- Rocío del Carmen G. E., contadora de Comercial Recorsa C. A. a la fecha de los hechos.
- José Eduardo C. V., abogado.
- Carlos Oswaldo A. A., abogado.
- María Augusta del Rocío B. C., esposa de Luciano Enrique C. V.
