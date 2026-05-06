Cierres en la av. Panamericana Norte del 7 de mayo al 5 de junio; conozca las rutas alternas

En la av. Panamericana Norte, en Quito, se ejecutarán cierres viales para realizar obras.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales parciales en la avenida Panamericana Norte, en Quito, a partir de este jueves 7 de mayo de 2026. ,

Los cierres se extenderán hasta junio de este año debido a trabajos de rehabilitación vial ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

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Las intervenciones se realizarán en los carriles laterales, según el siguiente cronograma:

Tramo 1: del 7 de mayo al 5 de junio de 2026

Av. Panamericana Norte (sentido sur–norte), desde el puente elevado de la calle 9 de Agosto hasta la calle Lizardo Becerra.

Tramo 2: del 7 al 21 de mayo de 2026

Av. Panamericana Norte (sentido norte-sur) desde la calle Lizardo Becerra hasta el puente de la calle 9 de Agosto.

Rutas de desvíos

Sur-norte: calle Pedro de la Gasca, Carapungo, Landázuri, Bonanza y José Miguel Guarderas.

calle Pedro de la Gasca, Carapungo, Landázuri, Bonanza y José Miguel Guarderas. Norte-sur: Lizardo Becerra, Carapungo y Colonia.

Durante la ejecución de las obras, los carriles centrales no presentarán cierres y el paso elevado de la 9 de Agosto permanecerá habilitado hacia Calderón.