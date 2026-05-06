Cierres en la av. Panamericana Norte del 7 de mayo al 5 de junio; conozca las rutas alternas
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ejecutarán trabajos de rehabilitación vial en la av. Panamericana Norte.
En la av. Panamericana Norte, en Quito, se ejecutarán cierres viales para realizar obras.
Quito Informa
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 17:27
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales parciales en la avenida Panamericana Norte, en Quito, a partir de este jueves 7 de mayo de 2026. ,
Los cierres se extenderán hasta junio de este año debido a trabajos de rehabilitación vial ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Las intervenciones se realizarán en los carriles laterales, según el siguiente cronograma:
Tramo 1: del 7 de mayo al 5 de junio de 2026
Av. Panamericana Norte (sentido sur–norte), desde el puente elevado de la calle 9 de Agosto hasta la calle Lizardo Becerra.
Tramo 2: del 7 al 21 de mayo de 2026
Av. Panamericana Norte (sentido norte-sur) desde la calle Lizardo Becerra hasta el puente de la calle 9 de Agosto.
Rutas de desvíos
- Sur-norte: calle Pedro de la Gasca, Carapungo, Landázuri, Bonanza y José Miguel Guarderas.
- Norte-sur: Lizardo Becerra, Carapungo y Colonia.
Durante la ejecución de las obras, los carriles centrales no presentarán cierres y el paso elevado de la 9 de Agosto permanecerá habilitado hacia Calderón.
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