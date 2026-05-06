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Quito

Cierres en la av. Panamericana Norte del 7 de mayo al 5 de junio; conozca las rutas alternas

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ejecutarán trabajos de rehabilitación vial en la av. Panamericana Norte.

En la av. Panamericana Norte, en Quito, se ejecutarán cierres viales para realizar obras.

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

06 may 2026 - 17:27

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales parciales en la avenida Panamericana Norte, en Quito, a partir de este jueves 7 de mayo de 2026. ,

Los cierres se extenderán hasta junio de este año debido a trabajos de rehabilitación vial ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

  • Fuerte congestión en Tambillo tras choque este 6 de mayo de 2026

Las intervenciones se realizarán en los carriles laterales, según el siguiente cronograma:

Tramo 1: del 7 de mayo al 5 de junio de 2026

Av. Panamericana Norte (sentido sur–norte), desde el puente elevado de la calle 9 de Agosto hasta la calle Lizardo Becerra.

Tramo 2: del 7 al 21 de mayo de 2026

Av. Panamericana Norte (sentido norte-sur) desde la calle Lizardo Becerra hasta el puente de la calle 9 de Agosto.

Rutas de desvíos

  • Sur-norte: calle Pedro de la Gasca, Carapungo, Landázuri, Bonanza y José Miguel Guarderas.
  • Norte-sur: Lizardo Becerra, Carapungo y Colonia.

Durante la ejecución de las obras, los carriles centrales no presentarán cierres y el paso elevado de la 9 de Agosto permanecerá habilitado hacia Calderón.

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